全家便利商店(5903)11月合併營收為71.5億元，較10月減少2.3%，展望12月，全家表示，年菜預購持續加溫，民眾對濃郁型鮮食、熱飲需求增加，聖誕節、跨年等節慶商機可望挹注銷售。

店數持續增長，以及秋冬型新品和雙十一電商大檔對鮮食業績、EC包裹代收的挹注，全家11月合併營收為71.5億元，年成長9.07%，累計1至11月合併營收為781.03億元，較去年同期成長9.94%。

全家表示，11月氣候轉涼，現煮飲料陸續推出熱飲新品，如與GREEN & SAFE聯名的「桂圓「濃仙草飲」、「黑糖薑茶」等，同時在雙11閃購活動的助攻下，成長近10%，霜淇淋則持續強勁，在連番推出濃郁型口味如提拉米蘇和比利時巧克力後，11月交出翻倍成長的好成績，提拉米蘇口味更擠進今年霜淇淋銷售排行的第三位。

在鮮食中，便當、調理麵皆有20%左右的成長，與台鐵便當三度聯名合作，運用台鐵便當經典三元素滷豆包、酸菜、排骨，推出多款新品；義大利麵自第4季發動後已上市達5款品項，涵蓋紅白青醬及清炒的多元口味，業績一路拉升，鮮食本月成長亦近10%。

在店數部分，11月店鋪數較上月增加22家，截至11月底共達3759家，較去年同期增加6%。

展望12月，全家表示，年菜預購持續加溫，民眾對濃郁型鮮食、熱飲需求增加，聖誕節、跨年等節慶商機均可望挹注銷售。

(時報資訊)