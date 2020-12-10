邑昇實業(5291)切入電動自行車領域，以自有品牌「DOSUN」推出「CRONUS ebike」主打台灣山區輕旅遊市場，目前CRONUS ebike」已於12月初開始預購訂車，預計2021年第1季起陸續交車，新產品的加入可望成為邑昇明年重要成長動能之一。

邑昇站穩LED自行車燈市場後，自行研發設計電動自行車，以自有品牌「DOSUN」推出「CRONUS ebike」主打台灣山區輕旅遊市場，出廠即標配自家德規LED魚眼頭燈，隱藏式電池設計、制動力強大的油壓碟剎，5段電力輔助設計、高解析彩色儀表板，以及出力順暢的中置電機，目前CRONUS ebike」已於12月初開始預購訂車，預計2021年第1季起陸續交車。

在PCB事業部分，邑昇PCB事業以少量多樣化為利基，產品應用集中在工業電腦、工控等領域上，今年因新冠肺炎疫情影響，下游客戶採取較保守的採購政策，在補足安全庫存水位後拉貨動能趨緩，目前進入產業週期性淡季。

在LED自行車燈方面，邑昇進入秋冬後出貨仍持續暢旺，主要受惠疫情使得歐美自行車市場需求不斷擴大，帶動周邊產品供應鏈供不應求，加上年終消費旺季、終端零售如黑色星期五及耶誕購物檔期推升下，LED自行車燈出貨淡季不淡。

儘管PCB進入淡季，然LED自行車燈市場因歐美疫情帶動淡季不淡，出貨仍維持暢旺，邑昇11月合併營收為1.03億元，年增11.15%，累計前11月合併營收10.85億元，年減2.47%。

(時報資訊)