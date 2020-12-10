因美國國會財政紓困案持續卡關，加上川普法律戰進入白熱化存，致使周三美股四大指數衝高後回落，收盤跌幅介於-0.4%~2.9%。美國指標企業多數下跌，特斯拉、AMD、NAVIDIA、美光、亞馬遜、FB、INTEL、台積電ADR 跌幅皆超過1%。

台股周三晨間平盤開出，在友達(2409)、群創(3481)、國巨(2327)、華新科(2492)推升下，指數一路緩步走高，盤中創下14427新高價，終場收在14,390.14點，上漲29.74點。

OTC指數同步走高，盤中創歷史高183.87點，收盤上漲0.79%。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：9日台股收小紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：周三成交量3097.18億元，後續成交量仍須維持5日均量之上為宜。

(3)、技術指標：日KD指標黃金交叉向上，但KD值處於80之上高檔區。

(4)、法人籌碼：三大法人合計+24.13億元；外資-11.07億元、投信+30.07億元、自營商+5.12億元。

短線台股仍維持多頭架構，但外資即將放長假，進出部位可能縮小，與OI出現多年未見的負部位，預判12月底持震盪走高機率大。短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈(5G與高速傳輸)、聖誕節相關受惠股，另外在原物料方面可留意鋼鐵、塑化、航運。

(時報資訊)