國民黨昨日（9）邀請媒體人彭文正赴中常會演講「新聞自由」，大談總統蔡英文「假論文」疑案。港媒直言「國民黨邀彭文正演說這招夠狠的」，大讚國民黨黨主席江啟臣是少見懂得唯有匯聚反綠力量，才有機會抵抗民進黨全面執政的藍營領袖；更讚國民黨此舉，讓黨與彭獲得雙贏、猛戳蔡痛處，也開拓了國民黨的朋友圈。

香港媒體《中評社》10日評論，以「國民黨邀彭文正演說這招夠狠的」為標題，分析國民黨邀請彭文正赴中常會演講，一方面讓彭獲得關注與機會，一方面讓國民黨如手持「小扁鑽」，可以猛戳蔡英文痛處，同時也保留了彭與國民黨雙方的未來合作空間，堪稱「雙贏」。

彭文正本身獨派色彩鮮明，擁有美國威斯康辛大學麥迪遜分校大眾傳播博士學位，並曾任台灣大學新聞研究所所長，學術成就卓著且與國民黨政治光譜極端不同，這樣的合作不僅新鮮，也凸顯了國民黨在江啟臣的帶領下，對議題的包容性極大，走出一條與過往不同的路。在面對民進黨全面執政的權威，江是少數懂得唯有結合各方反綠力量，才有機會與之抵抗的藍營領袖。

評論強調，蔡英文論文案，國民黨過去為怕「引火上身」鮮少主動碰觸，但彭文正表明願負所有責任、以被蔡告上法院為榮，國民黨正好可藉《中天新聞台》換照不予通過一事，當作為與彭合作的開端。這次的合作雖非「驚天動地」的政治壯舉，卻默默開拓了國民黨的朋友圈，著實高招。

(中時新聞網)