麵包是許多民眾的早餐首選，但美食部落客Lily日前PO文，點名4種麵包最易含過多的反式脂肪、人工添加物、色素及防腐劑，連麵包店老闆也直言，這4種麵包只有不懂的人才吃，自己家從來不碰。

大陸知名部落客「Lily美食談」日前分享，一名開烘焙坊的師傅兼老闆告訴她一個秘密，口感好的麵包不一定是健康的麵包，「有4種麵包是不懂的人才會吃，自己家則是從不碰」。

第一種，人造奶油麵包。奶油吃起來口感濃香滑順，不論是大朋友、小朋友都很喜歡，但奶油又有分植物性及動物性，一般夾在麵包裡的大多都是植物性奶油，營養價值不高之外，還含有許多反式脂肪，導致吃多了容易發胖。用植物奶油做的麵包，常溫下也基本不會融化，而動物奶油做的麵包，常溫下一會就會融化了，兩者有很大的差異。

第二種，肉鬆麵包。塗抹上一層美乃滋，再鋪上一層厚厚的肉鬆，口感層次瞬間升級，但師傅透露，並非所有肉鬆都是用「肉」做的，許多麵包店為節省成本，會使用「肉鬆粉」製作肉鬆，口感、味道雖相似，但營養相差甚遠，有些還有添加物，吃多了反造成身體負擔。

第三種，「假的」全麥麵包。全麥麵包是很多人都公認的健康麵包之一，不過市面上許多廉價麵包打著全麥的名號，卻在小麥中加入焦糖染色，或是利用全麥混合麵團，添加各種糖粉及油脂，讓吃起來更好入口，事實上卻與真正的全麥差很多。

第四種，便宜的水果麵包。這類的麵包特別不經放，因水果和麵包的濕度不同，水果時間久了就容易變質，時間久了就很容易出現水果先發霉的狀況。另外，也有些會使用罐頭水果製作，裡頭富含防腐劑、添加劑，高糖分也不利於身體健康。

(中時新聞網)