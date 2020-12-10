中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」10日刊文指出，美國國務卿蓬佩奧8日無端指責中方依法制定和實施《香港國安法》，宣布美方將制裁中國全國人大常委會副委員長。美方行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中美關係，蠻橫無理，性質惡劣。美方歇斯底里式的政治霸凌行徑引起中國政府和人民的強烈憤慨和強烈譴責。

文章認為，香港特區政府最近宣布取消4名香港立法會議員資格，符合《憲法》、《基本法》第104條以及全國人大常委會有關解釋和《香港國安法》相關規定，完全合理合法，不容包括美方在內的任何外部勢力置喙。

鐘聲稱，中方依法制定和實施《香港國安法》符合國際法和國際通例，公職人員宣誓效忠國家制度也是國際慣例。美國自身針對國家安全問題制定了幾十部法律，美國國會議員也必須按照要求效忠《美國憲法》，歷史上有20多名議員因違反政治效忠等被取消資格。美方干涉他國內政的鬧劇一再表明，美方一方面竭力打造維護本國國家安全的「銅牆鐵壁」，另一方面卻妄圖在他國國家安全網上「鑿牆破洞」。

文章直指，美方以赤裸裸的雙重標準上演所謂「制裁」鬧劇越多，其虛偽本質和醜陋面目就暴露得越徹底──他們正在瘋狂地自證，美方就是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，美方關心香港民主、人權、自治是假，搞亂香港、破壞中國穩定發展是真。

鐘聲強調，中國政府反對外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移。美方的野蠻行徑只會進一步激起中國人民對美國反華勢力的強烈憤慨，促使包括香港同胞在內的14億中國人民充分認清美方險惡用心，更加堅定中國政府實施香港國安法、打擊反中亂港行為、維護香港長期繁榮穩定的決心。

文章指出，中國人民不信邪也不怕邪。針對美方制裁中國全國人大常委會副委員長的惡劣行徑，中方已明確表示將作出對等反制，並繼續採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權安全發展利益。美方應立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止插手香港事務、干涉中國內政，否則美方必將自食惡果。

(中時 )