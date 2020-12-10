小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(10日）財經重點。

【1】台股狂歡 留意四大翻空訊號

台股連四日寫下收盤歷史高，外資9日期現貨同步偏空操作，現貨賣超11億元，台指期轉為淨空單692口，創2015年8月以來首見，市場擔憂股市一日反轉；法人指出，多頭行情不要預測指數高點，留意四大翻空訊號，包括四次4,000億元大量噴出、新台幣匯率走貶、美10年期公債殖利率升至1.2％或帶量長黑等現象，就可以獲利了結。

【2】前11月證交稅暴增6成

台股收盤加權指數自11月起屢創新高，9日14,390點站上收盤歷史新高，帶動我國證交稅收動能大幅成長。在證交稅強力領軍下，11月全國總稅收為2,317億元、年增10.3％，主要是證交稅收138億元、年增55％挹注，帶動單月稅收成長，證交稅收累計前11月達1,308億元，今年全年可望締造史上新高紀錄。

【3】銀行業經濟預測新共識... 台灣明年GDP增速3~4%是標配

台灣明年經濟成長率「基配」是3～4％，已成為銀行業新共識。永豐銀、DBS星展銀行和渣打銀行9日都發布台灣2021年經濟成長預估值，分別為3.7％、4.2％和3.3％。永豐金首席經濟學家黃蔭基說，台灣經濟成長率會是「倒N型」，「2020年在底、2021年在最上面」，最大的風險則是「資產泡沫化」和「QE政治化」。

【4】人民幣升破6.5元 創2年半新高 2021年有望挑戰6.3元大關

美元持續疲弱下，人民幣匯價升勢不止。人民幣兌美元離岸價9日早盤一度大漲逾200個基點一舉升破6.5元大關，不僅創下兩年半來新高，且近半年已累計升值逾7,000個基點，漲勢驚人。市場分析認為，2021年亞幣仍維持強勢，人民幣離岸價有望挑戰6.3元關卡。

【5】百日革新 拜登祭抗疫三部曲

美國總統當選人拜登8日宣布上任前100天的抗疫三部曲行動，包括全民在該段期間戴口罩、完成1億劑疫苗接種，和重啟大部分學校。

(中時新聞網)