美國「時代雜誌」（Time）日前公布2020年風雲人物讀者票選結果，在冠狀病毒疫情期間冒著生命危險於前線服務的護理師、醫師、運送人員、雜貨店人員等「必要工作人員」勝出。

這些英雄在今年民調800多萬票中以6.5%票數，擊敗美國總統川普、臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis ）等其他約80個候選人，當選讀者心目中2020年最具影響力的人物或團體。

今年讀者票選同樣凸顯其他在這艱辛又史無前例一年中，表現突出的人物和團體。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間假消息充斥之下，儼然成為最值得信賴的人物，這次票選以5%得票率位居第2。佛奇因示警美國當局未能遏制疫情而多次招致川普公開批評，但他仍舊是美國抗疫行動中最具權威的人物之一。

消防員以4.3%得票率位居第3。從澳洲至美國西部等全球各地消防人員，今年均冒著性命危險與空前規模的野火搏鬥。

「黑人的命也是命」社運人士以4%得票率排名第4。在佛洛伊德（George Floyd）、泰勒（Breonna Taylor）等美國非裔人士相繼死於警察手中之後，「黑人的命也是命」社運人士帶動並激發全球性的反種族歧視和反警察暴力示威。

美國總統當選人拜登在投票率創新高的歷史性總統大選擊敗川普後，在這次時代風雲人物讀者票選中，以3.8%得票率位居第5。

時代雜誌編輯群定10日公布最終版的年度風雲人物榜。

(中央社)