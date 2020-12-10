台中市府團隊推動多項重大政策，包括台中國際會展中心、潭子聚興產業園區、大智路貫通、捷運綠線、水湳中央公園等，為投資環境打下良好基礎。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任以來包含投資台灣三大方案、民間新增投資及促進民間參與公共建設案件累計達7160億元，其中投資台灣三大方案總件數158件更是全國第一，顯示多數企業看好台中投資環境及潛在商機，盧秀燕成為六都招商女王。

風雨生信心，2020年面對外在環境驟變、挑戰環伺，台中經濟在雄厚的產業基礎、未來發展性及市府政策輔助之下表現突出，尤以投資情況熱絡受到矚目。

台中市「投資台灣三大方案」總件數達158件，高居全國第一。（盧金足攝）▲

台中市政府經發局長張峯源表示，面對疫情及美中貿易戰考驗，市府團隊推動多項重大政策，包括台中國際會展中心、潭子聚興產業園區、大智路貫通、捷運綠線、水湳中央公園等，為投資環境打下良好基礎。

另一方面2020台中購物節創下登錄發票90億佳績，台中市「公司行號經濟指標」連續兩季五項指標都拿下六都第一，再加上投資台灣三大方案投資台中158件、2057億元，從重大建設到多元活動，引入就業人口及消費人潮，成功打造宜居消費好城市。

在投資熱潮之下不乏指標性案件，投資台灣三大方案前3名分別為友達光電407億元、新鉅科技161億元、華邦電子65億元，很多都是業界形冠軍，經發局自行統計民間新增投資部分，累計至20202年11月已達5019億元，前3大案件分別為美光記憶體4000億元、勤美之森暨洲際酒店120億元及三井東區LaLaport的100億元投資案。

其中台灣三井不動產在市府專案小組協助，東區LaLaport及台中港OUTLET二期兩大投資案都在今年6月及11月順利動工；促進民間參與有COSTCO台中二店，也在11月正式營運，成功帶動強大消費商機，並成為周邊開發亮點。

經發局因應投資熱潮市府推出一系列措施及政策，率六都之先設立台商專區，提供一站式服務鼓勵鮭魚返鄉，建立完整輔導機制，包含單一招商服務窗口、招商工作小組及臺中市政府招商投資促進委員會。

盧秀燕招商引資逐步解決缺水、缺電、缺地、缺才、缺工等「5 缺」問題，透過實地訪視及跨局處研商，協助廠商排除障礙、加速落實，其中招商工作小組成立迄今召開10次協調會議，協助34家廠商解決問題、促成近382億元投資，市府將持續作為投資人後盾，讓廠商安心投資、拚經濟。

(中時 )