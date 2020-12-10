租屋20年房客離奇消失，房東開門找人，才發現房子變成「廢棄鬼屋」。（圖／翻攝自爆怨公社）

房客租屋20年突然消失，房東開門驚見「廢棄鬼屋」，親自重整後，超扯對比照曝光，引發網友討論。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多人怕遇到惡房東，但房東也很怕壞房客。一名網友分享，將房子租給一對夫妻20年，但最近4個月都沒收到房租，只好前往租屋處查看，豈料人早就跑了，只留下滿屋子的垃圾，讓他超級傻眼，之後也分享自己重整房屋的照片，超扯對比讓上萬名網友看呆直呼，可以租嗎？

一名網友今凌晨在《爆怨公社》PO文抱怨，租房給一對夫妻20年，未料突然人間蒸發，留下凌亂不堪的房子。從照片中可見，房內不僅牆面泛黃斑駁、白色地磚變成灰黑色的，且家中角落和陽台都堆滿廢棄物，乍看之下就像是個廢棄鬼屋。

該網友指出，他從未催租，加上租客已租很久，如今都當阿公阿嬤了，因此也很信任對方，直到最近4個月遲遲未收到租金，才主動致電，但卻無法聯繫上對方。親自前往租屋處，詢問周邊店家才知，房客已消失一陣子，讓他忍不住感嘆：「有困難可以說，不要就這樣跑嘛！」

該網友也說，想著大家都會遇到困難，因此他並沒有向舊房客追討四個月的租金及垃圾清潔費。而原PO也親自動手整理，將原先骯髒的牆面、地板換過新的，並將屋內的格局大改，最後的成果相當驚人，直接變成明亮乾淨的「小豪宅」。

該網友說，房子是兩層樓的公寓，約25坪沒、有停車位，但20年來的月租金都是1萬元。而房屋過去狀況並不是如此凌亂，牆面泛黃也是租給前房客後產生的，如今整理過變美，但請不要再問有沒有出租，因為現在的房客把房子照顧的很漂亮。

超誇張的屋況引發網友熱議，「哇！這個好可怕，但畢竟也租了20年了 也許真的遇到困難的事情」、「腦海閃過全能住宅改造王配樂」、「四個月沒繳，你人也太好都沒有催」、「根本就是命案現場」、「燒香真的不好…牆壁天花板就是肺部縮影」、「看了還以為失火過」。

另有不少人看了整理過後的照片直呼，「目前的房客退租的話拜託聯絡我」、「前後也差太多了」、「從好窄變豪宅XD」。

房客租屋20年突然不見了，房東登門找人才發現，房子變成廢墟，屋內和陽台到處都是垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

(中時新聞網)