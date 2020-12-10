打破傳統代工思維，帶領手工具產業邁向智慧化發展的模範企業明昌國際，出錢出力共同防疫，偕同相關企業合力開發採檢專用屏風，為醫護人員盡一份心力。（盧金足攝）

年底將至，回顧2020年，年初受中美貿易戰衝擊，造成全球產業供應鏈重新洗牌，接踵而至的新冠肺炎疫情也對產業影響甚鉅，看似沒有盡頭的慘況，從台商陸續回流開始改變，經濟部推動的「投資台灣三大方案」開啟返鄉之窗，將企業產能從海外帶回台灣，更讓供應鏈充實台中，為地方經濟帶來一線曙光。

身為六都之一的台中，是台灣第二大城也是最重要的產業聚落，擁有大肚山下60公里黃金縱谷，包含工具機暨機械零組件、光電面板產業、自行車及零組件、木工機械、手工具

、航太產業等六大產業，眾多廠商在世界占有一席之地，如今加碼投資、深根台中，這些台灣之光正擦亮品牌吸引全世界的目光。

共享經濟愛地球，巨大機械帶頭走！台灣被譽為「自行車王國」，這項在全球疫情之下逆風成長的產業，最大的龍頭就在台中，巨大集團發跡茁壯於台中，從代工生產到自創品牌，推陳出新的產品成功外銷全球。

為滿足各地市場需求，供應全系列自行車相關產品，包括公路競賽車、休閒車、淑女車、電動車、折疊車等十分完整的產品體系。

經發局長張峯源表示，在全球局勢變動之下，看好台中先天優勢及供應鏈，透過經濟部《歡迎台商回台投資行動方案》落葉歸根，投資台中高達50億元，擴建智慧化生產線及自動化國際物流中心，並於台中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，落實研、產、銷三位一體的投資案，不但創造投資效益可帶動產業升級、提升人才技術。

環保意識逐漸抬頭，電動車產業順勢崛起，車用零組件製造開始受到企業重視，台中在這項未來發展性十足的產業鏈中也不缺席，全球第三大汽車傳動系統製造廠和大工業，是美國知名電動車特斯拉的零件供應商，追求高精度與高效率研發製造，以站穩全球腳步、穩固市佔率。

和大工業董事長沈國榮表示，在考量未來市場布局及產能分配之下，相中台中新興產業發展潛力，經「歡迎台商回台投資行動方案」，加碼投資台中新建廠房並增設自動化產線，持續在綠色經濟中擴大藍海市場。

對台灣未成功加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），沈國榮指出，後疫情時代，第四季面臨報復性的訂單和生產，很多外籍移工期限到了離台，因為缺工忙不過來，RCEP影響不大，因為區域性供應鏈已成型，汽車零件大都銷往歐洲、美洲影響不大。

沈國榮說，且大陸市場汽車零件在疫情穩定之後，訂單產量超過以前的數量，全球全年汽車銷售量9000多萬輛，今年第二季開始因疫情衝擊減少1800多萬輛，現在包括電動汽車、卡車、油電車市場需求又重新回來，受惠大客戶特斯拉訂單穩定成長，還有美國車市復甦，11月營收6.02億元，已創25個月單月來新高。

打破傳統代工思維，帶領手工具產業邁向智慧化發展的模範企業明昌國際，作為台灣工具箱翹楚，自有品牌的醫療工具箱在香港市占率更是超過七成。出錢出力共同防疫，明昌偕同相關企業合力開發採檢專用屏風，為醫護人員盡一份心力。

張峯源親自走訪明昌國際，強調是市府特定工廠輔導的典範，也是在地傳統產業最佳縮影，從小型工廠逐步跟隨台灣經濟發展規模化，考量未來發展明昌透過市府輔導方案完成興辦事業計畫擴大投資17億元，透過智機元素發展人工智慧、虛實整合、數位供應串流、自動化智慧系統，將可作為手工具產業向智慧化發展的標竿。

台中得天獨厚的工業發展條件，讓精密機械產業在這裡發芽、成長、茁壯，未來台中市政府也會持續發展智慧機械升級，並協助中小企業逐步導入工業4.0，朝向全球智慧機械之都目標邁進。

台中市經發局長張峯源（左）實地傾聽廠商心聲，招商工作小組成立迄今舉行10多次協調會議，協助廠商解決問題。（盧金足攝）

(中時 )