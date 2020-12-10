IBTimes全球百大美女榜，冠軍由超模貝拉哈蒂德(圖中）奪下，圖右為史嘉蕾喬韓森、圖左為「小丑女」瑪歌羅比。(圖／達志影像)

每年年底都有不少美女榜單公布，現外媒國際財經時報（IBTimes），也發表「全球百大美女」排行榜，有7位韓星上榜，而冠軍力壓「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)，由美國超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)奪下。

大家熟知的美國知名電影網站「TC Candler」，每年都會票選全球百大美女，台灣女孩周子瑜多次入榜，去年更拿下冠軍，之後也有不少網站開始有自己的美女榜，近日IBTimes就公布了榜單，第一名是IG擁有逾3600萬粉絲追蹤的美國超模貝拉哈蒂德。

擁有高冷厭世臉的貝拉哈蒂德，出道後就憑著獨特魅力活躍時尚圈，還曾被整型醫師用科學數據分析，她的臉孔完美度高達94.35%，成為世界上最美女人，這次奪冠可謂是實至名歸。而亞軍是史嘉蕾喬韓森，「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）則為第3名。

另外今年以美劇《艾蜜莉在巴黎》爆紅的莉莉柯林斯（Emily in Paris）也進榜，拿下18名。而韓星有7位上榜，包含人氣韓團BLACKPINK的4位成員都榜上有名，Lisa排在第56位，之後是排名第57、63及64位的隊友Jennie、Rose與Jisoo。

「漂亮姐姐」孫藝珍奪下第58名。(圖／翻攝自韓網)

而TWICE也有成員入榜，是日本成員Mina，拿下第71名，而年初憑著韓劇《愛的迫降》，海外人氣急速飆升的「漂亮姐姐」孫藝珍，則是第58名。最後一位韓星則是女團MOMOLAND成員Nancy，排第72名。

(中時新聞網)