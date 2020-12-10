美國國防部宣布，美國務院批准對台出售「野戰資訊通信系統」（FICS），金額2.8億美元，約新台幣80億元，已通知美國會，可望在1個月後生效。資深媒體人王瑞德直言，這套系統「可以改變整個戰場」，美軍曾以40名兵力，對抗500人的軍隊，迅速在3小時內完成大屠殺。

王瑞德在政論節目《關鍵時刻》中點出此系統主要目的。他說，我們現在成立了20幾個聯兵營，以前是陸海空軍、海軍陸戰隊各司其事，有需要才請求支援，這樣就來不及了，如今透過相關系統整合跟保密，馬上可以進行整體調度，其中可能還有衛星，如此一來，除台灣軍隊調度外，美軍也可能知道我們的行動，可以互相配合。

這套系統甚至「可以改變整個戰場」。王瑞德舉例，2018年2月7日，美軍40人的三角洲部隊跟游擊兵部隊，到了敘利亞、伊朗邊界的天然氣廠，協助指揮庫德族，過程中指揮官收到來自於遠方死神無人機的資訊，回報前方有大概超過500名的民兵、軍隊靠近，甚至還有3台T-72的俄製坦克、14輛裝甲車、迫擊砲。

美軍三角洲部隊作戰示意圖。（圖／摘自The U.S. Army Flickr／CC License）

40人對上500多人，王瑞德說，美軍立刻透過電子系統指揮，把相關訊息定位，現場的指揮官還可監聽對方的無線電通訊，發現對方講俄語，因為怕與俄羅斯發生衝突，趕緊先回報到美國五角大廈，由美國國防部長親自打電話給俄羅斯，避免兩國交戰，但俄羅斯澄清並非自己的部隊，所以美國就用美國的方式解決。

「這幾十年以來，最恐怖的一場屠殺開始了」！王瑞德表示，死神無人機監控整個戰場，連五角大廈、美國國防部及32公里外的前進指揮所，全部都在看這場戰爭。美軍首先派出F-22猛禽隱形轟炸機，進行第一波轟炸，因雷達上偵測不到F-22隱形機，對方在還搞不清楚的狀況下，飛彈就來了，接著AC-130、B-52轟炸機也到了，最後由阿帕契武裝長弓直升機收拾戰場，3小時之內血腥屠殺，200多名俄羅斯傭兵沒有一個活著回去，伊朗300名志願軍則死了100個，逃走的200多人也受傷。

主持人劉寶傑聽了後驚呼，有了這個作戰系統後，我的前線指揮官可以調動這麼多東西。

美售台野戰資訊通信系統，資深媒體人王瑞德曝其重要性。（資料照／摘自王瑞德臉書）

最後，王瑞德提到，一個步兵指揮官可以調動F-22、武裝戰鬥直升機，包括各式各樣的火砲，後面的其他特種部隊跟海軍陸戰隊，源源不絕帶著反坦克火箭、食物、水、裝甲車，馬上火速將40人全部接回，可見這套「野戰資訊通信系統」的重要性。

不過，中華戰略學會研究員張競接受《中時》採訪時表示，美國對台軍售係依據其國安政策考量，以決定出售品項的質量，而非滿足台灣本身的軍事需求，因此必須從華盛頓政策的需求角度切入觀察，而非濫情地將美國的軍售行為視為是否力挺台灣的表現。

(中時新聞網)