中共黨媒《人民日報》海外版10日發表評論文章指出，西諺：「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂。」日前美國國務卿蓬佩奧宣布美方將制裁中國全國人大常委會14名副委員長，蠻橫無理、荒唐可笑。很顯然，美方一而再、再而三地揮舞制裁大棒，是企圖製造所謂「寒蟬效應」，阻撓《香港國安法》和全國人大常委會有關決定在香港的順利實施。

評論表示，然而，若美方能從歷史中汲取些許教訓，就應深知：「中國人民不吃美國這一套，所謂的制裁嚇唬不住我們。」中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的！

文章稱，不同於西方政客的選擇性無視，越來越多的香港市民打心底裡認同《香港國安法》，因為它符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。事實是，全國人大常委會的決定捍衛了國家安全，維護了香港安定，如今香港街頭暴力行為已經大為消減，市民可以再次依法享有基本權利和自由。

《香港國安法》實施後，香港社會重回安定，法治正義得到伸張。「反中亂港分子」被清除出立法會後，立法會的運作更加順暢高效，建設性作用得到更好發揮。亂象之後，香港市民渴望已久，終於走上了撥亂反正、重回正軌、建設美好家園的正道。

評論認為，反覆施壓、多重威脅、叫囂制裁，美國這套「亂港」把戲，中國已經見慣不驚了，這次只能說是故伎重演。這些所謂的威脅與制裁手段，除了「拉大旗作虎皮」，能有多少實際效果？他們色厲內荏的「制裁」鬧劇，只是一廂情願、黔驢技窮，註定會枉費心機、徒勞無功。

文章強調，必須重申，中國政府反對美方干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。任何外部干預只會更加堅定中方維護國家主權安全的意志，任何霸凌行徑只會讓包括香港同胞在內的全體中國人民更加眾志成城，任何威脅和制裁都是枉費心機，必將搬起石頭砸自己的腳。

(中時 )