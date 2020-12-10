光寶科(2301)11月合併營收為138.94億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，月減1%，光寶科總經理邱森彬表示，由於第4季為傳統淡季，預期第4季營收將季減個位數，但是NB、遊戲機、智慧音箱與光電產品營收可望比去年同期成長，第4季毛利率、營益率目標是比去年同期高。

光寶科11月合併營收為138.94億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，月減1%，年減4%，受惠於核心事業終端市場需求穩定，今年前11月合併營收為1436.68億元。

就各部門來看，資通訊產品部門營收占比達76%，其中AI智慧居家裝置及遊戲產品等相關應用出貨較去年同期成持續成長；光電部門11月營收占整體之20%，受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UVLED等需求提升，加上戶外LED、車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收較去年同期成持續成長。

光寶科前3季合併毛利率為17.9%，營業淨利率為7.2%，分別年增2.8個百分點及2.1個百分點，營業淨利83.9億元，年增24%，稅後盈餘為80.1億元，年成長14.94%，每股盈餘為3.45元，前3季獲利率與每股淨利均再創歷史高點。

邱森彬表示，由於第4季為傳統淡季，預期第4季營收將季減個位數，但是NB、遊戲機、智慧音箱與光電產品營收可望比去年同期成長，第4季毛利率、營益率目標是比去年同期高。

在伺服器方面，邱森彬表示，伺服器用電源從去年第4季到今年第3季都強力拉貨，雖然第4季拉貨力道降溫，致使伺服器用電源第4季營收較第3季減少，但全年來看，伺服器電源會比去年成長10%，明年光寶在伺服器電源成長會超過市場平均值的6%到8%。

(時報資訊)