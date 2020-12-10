民進黨政府「涉外高層」釋訊息，指蔡總統去年4月曾美國聯邦眾議院議長裴洛西通電話；今年元月總統大選後，裴洛西曾向蔡總統祝賀，這次蔡總統在「國際民主協會」（NDI）年會視訊演說，又與裴洛西線上同框，以此示意兩人有老交情。國民黨前立委孫大千臉書發文說，國際關係有其獨特的眉角，過度的做作矯情就會被視為一種噁心的巴結。蔡政府一再欲蓋彌彰，操作大內宣，根本就是一種心虛的表示。

孫大千指出，三個問題值得大家去想一想：

第一，中華民國政府的官員什麼時候變得如此見不得人了？什麼叫做涉外高層？政府體制內有這樣的職位嗎？

第二，過去在川普政府當權時，民進黨會這麼敲鑼打鼓的張揚和民主黨的交情與關係嗎？現在緊巴著民主黨政府的前官員和國會議員，連去年通個電話也要拿出來炫耀邀功，不是一件很丟人現眼的事嗎？

第三，台灣政府原本就不應該過度介入美國總統大選，民進黨的政治人物在選前大聲加油，痛扁拜登，成為川普總統的應援團，選後翻臉無情，攀親帶故，就怕別人不知道自己和民主黨的交情有多好。如此的現實無情，又能夠為台灣交到什麼樣真正的好朋友呢？

(中時 )