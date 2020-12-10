高雄岡山一個12戶連棟的3層樓透天厝新建案，其中2戶車庫前竟出現一個電桿、燈桿直挺挺擋在門前，導致車輛根本無法進出，讓網笑稱「車神專用戶？」；據了解，該建案要價約2千萬，門前柏油路因為都更，先新設了路燈電桿，才蓋新房子，建商目前已自費90萬申請電桿地下化，近日就會遷移。

臉書社團「就是痛恨炒房、打房圓夢家」近日貼出一張照片，一棟新的透天厝車庫前竟出現一根電線桿，PO文者語帶諷刺地說「效率好的不得了，房子都蓋好了，政府的路燈還沒來拆掉」，據了解此建案有2戶發生此問題，車庫前有電桿和燈桿，但2戶皆已售出沒交屋。

高雄一新建案的透天厝車庫前竟有一根電線桿住，讓網笑稱「車神專用戶？」（圖／翻攝自臉書「就是痛恨炒房、打房圓夢家」）

建商解釋因為這塊土地去年做都更，馬路重新鋪設規劃，是先有了路燈、電桿，才蓋新房子，目前已經向政府申請遷移路燈，同時也自費花了90萬元向台電申請電線桿、變電箱地下化，近日就會動工遷移，建商還在還在電桿上貼出告示強調「繳費完成」。

許多人看到照片後紛紛留言「太誇張了，車神才能停吧」、「依照習俗，門前電桿沒有移掉，屋主也不能入住」、「這應該只能甩尾入庫了」。

(中時新聞網)