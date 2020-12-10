本月初傳大陸廣電總局祭出重法，發布「加強網絡秀場直播和電商直播管理」規範，要求有黑歷史的藝人不得有登上螢幕的機會，曾出軌的文章、涉毒的柯震東等人被點名。昨(9日)港媒報導，大陸影視部門又列出演員常見4條重罪，當中竟見到「神仙姐姐」劉亦菲、韓團出道人氣鮮肉吳亦凡也在其中，但當事人暫無回應。

上月大陸廣電總局動作頻頻，出手嚴控演員「天價片酬」的亂象，據《東網》報導，最近影視部門又向各大製作公司發表一份「指引」，除了批評戲劇作品浮誇，還指許多劇組為高收視率，「重演員、輕導演、輕編劇」，讓許多演員為所欲為，並點名常見的「4宗罪」。

吳亦凡遭傳沒研讀劇本、井柏然也被指帶編劇進劇組拍戲。（圖／翻攝自Mr_凡先生微博；中時資料照片）

報導指出，所謂的演員4宗罪包括：一、擅自帶編劇進劇組拍戲，擅自修改劇本；二、擅自帶造型師、化妝師進劇組，不管劇本需要的形象；三、拍戲時不背台詞、不看劇本，不尊重其他演員；四、經紀人當黑臉，以「罷演」威脅導演和監製就範，最後強調若犯這些罪需要抵制封殺，以阻止歪風盛行。

因此，引來網友點名劉亦菲2年前拍《南煙齋筆錄》期間，私帶編劇出現在片場，同劇的井柏然也是，雖然導演後來澄清沒此事，但仍造成網上瘋傳，去年產後復出的趙麗穎，進《有翡》劇組時也傳出帶編劇，而EXO出身的吳亦凡則被指自稱記憶力好，但拍戲時沒多研讀劇本，常在開拍時忘詞。

對於上述傳聞，當事人及其公司都暫無回應，去年因不敵偷吃傳聞離婚的文章，近期逐漸復出試水溫，卻也傳因廣電總局發出的「加強網絡秀場直播和電商直播管理」規範，新劇《裝台》的鏡頭全被刪，雖有另一說是他戲份本來就少，但仍讓影迷扼腕。

(中時新聞網)