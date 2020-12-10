根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日爆料，昨天(9日)返回休士頓，且在豐田中心完成新冠檢測的「大鬍子」哈登，至少還需連續6天通過新冠檢測，如果一切順利的話，他最快能在15日宣告歸隊，目前火箭仍然堅持留他下來立場。

由於火箭今年首場季前熱身賽將於12日作客出戰公牛，哈登確定無法趕上了，甚至14日同樣對上公牛熱身賽也沒法上場，他最快能在16日或18日在主場出戰馬刺的熱身賽上場，前提是他沒繼續鬧出走，也跟火箭融合時間所剩無幾。

哈登最近擺明不想留在火箭的立場，除了先前溜跑去亞特蘭大參加友人派對，更跟火箭高層提出交易申請，甚至放話自己只想前往籃網、七六人等具備爭冠實力的球隊打球，可惜不僅火箭興趣缺缺，就連籃網與七六人也都不想交易到他。

七六人總教練瑞弗斯早已提前放話，強調他只想用當前陣容爭冠，不想換來哈登打亂陣型，就連籃網明星前鋒杜蘭特也說，「我的腦中完全沒想過哈登，我很滿意目前球隊陣容，也感到很興奮。」看來就算哈登想走，也暫時沒有球隊要他！

(中時 )