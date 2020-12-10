今天是12月10日是世界人權日，前總統陳水扁今表示，言論自由則是最基本的人權。鄭南榕堅持100％言論自由，寧死不屈，鄭南榕的遺言是，「剩下就是你們的事了！」31年過去了，「我們又為Nylon（鄭南榕）做了多少事？」

陳水扁今在臉書以「爭取100％自由，寧死不屈的Nylon」為題指出，1984.3.12鄭南榕創辦《自由時代》創刊號發刊，李敖掛名總監，阿扁忝任社長。直至1989.11.11出刊最後一期前後5年8個月共計302期，也創下臺灣出版史上被警總查禁和停刊次數最多的紀錄。

他說，Nylon大學時代因拒修國父思想，無法畢業，就不能擔任發行人，只好跟親友借證書，也一次準備好幾張「出版事業登記證」，為了追求並爭取100％言論自由，「被抓、被殺都不怕，一路奮鬥到底」。

他指出，Nylon堅持打破戒嚴統治的蔣家神話、政治禁忌，進而宣揚自由、人權、民主與臺灣獨立建國的理念；許多記者不敢具名，Nylon在毎期週刊目錄上寫著：「本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責」。

他說，《自由時代》記載著80年代風起雲湧的臺灣史，也乘載著前輩們的青春更讓大家看到Nylon作為編輯奮力追求言論自由的一面。不自由毋寧死。

他表示，鄭南榕堅持100％言論自由的理念，拒絕被逮捕，誓言「國民黨只能捉到我的屍體，不能捉到我的人」，1989.1.26起備好汽油自囚於雜誌社辦公室同年4月7日在警總指揮，警方攻堅行動中自焚身亡，519當天數萬人為他舉行「國葬」。他的遺言：「剩下就是你們的事了!」但31年過去了我們又為Nylon做了多少事？

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