桃園市議員王浩宇的罷免案將在明年1月16日正式投票，近日有輿情資料庫分析，此案成功與否，關鍵就是國民黨地方基層要催出最大化的藍營選票，否則單靠中間選民，「罷王」能否過關令人起疑。

TPOC台灣議題研究中心依QuickseeK快析輿情資料庫分析，王浩宇罷免案的網路聲量，前5個月以來有一半都是集中在單一粉專「罷免王浩宇」的臉書上，但近來因國民黨台北市議員羅智強聲援，及其成立的「我+1」臉書粉專，討論聲量產生轉變。由此觀察，國民黨目前策略是想透過「網路空戰」，將罷王議題拉高至全國議題，藉此提高選民的投票意願；只是，此舉雖能提高罷王聲勢，但擁有「投票資格」的網友有多少？

國民黨在這次罷免案中的動員能力也受到關。該分析也指出，國民黨近2年在中壢選區所得到的總票數約在8萬至10萬間，罷免王浩宇案需達7萬8786票才會過關，也就是說，國民黨須靠大量動員才有可能衝破罷免門檻。然而，目前罷王聲量多半集中在「罷免王浩宇」粉專，觀察國民黨基層相關的社群軟體，相關討論竟僅有個位數，國民黨的地方基層似乎迄今並無響應罷免案。

分析因此認為，罷王案的聲量集中在單一個體，且國民黨基層動員能力可能無法催化出來的情形下，能否單靠中間選票過關，恐讓王浩宇罷免案存在變數。

(中時新聞網)