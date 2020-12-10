「亞洲舞王」羅志祥今年4月遭周揚青踢爆慣性劈腿、多人運動還偷腥旗下女藝人，不僅自身形象重傷，愷樂也因被點名是小三而身敗名裂，時至今日，有別於羅志祥積極曝光求復出，知情人士曝光愷樂近況，爆料事發後她馬上被解約切割，8個月來只能關在家，不禁為她擔心「還能回來嗎？」。

周陽青的分手信中，踢爆小豬偷腥旗下女藝人，而他公司唯一簽的女星就是愷樂，等同坐實小三身分，如今距事發已過去8個月，羅志祥早一步現身，近日積極接受專訪，努力澄清「舊時傳聞」，看得出在為復出做準備，但愷樂呢？據《三立新聞網》報導，羅志祥方面完全沒管愷樂，因此她這些日子「只能在家啊，也沒有辦法工作」，認為以她的知名度，加上事件傳播的渲染度，她可能連出門都困難，等同在家裡「軟禁」。

知情人士更說，當羅志祥努力轉移劈腿焦點時，從沒提過曾經呵護的前旗下藝人愷樂，直呼她很可憐「就這樣被解約」，讓人很心疼，爆料當時事發才一周，羅志祥就要求愷樂跟她解約，完全不聽身旁的人的勸告，嘆「這時候當老闆的不是應該要保護她嗎，怎麼會是跟她解約」。

知情人士也說，最近羅志祥積極求復出，很多人勸說有些太早，「但(他) 也是聽不進去」，愷樂即使當初道歉，但形象幾乎全毀，如今就是沒工作也「無法接」工作，加上扭轉形象相當困難，讓人不禁擔憂「愷樂還能回來嗎？」，傳她找不到重新出發的時間點，才至今都沒現身，唯一的動靜，就是老戰友小鬼過世時，她低調發了一篇文哀悼，僅此而已。

(中時新聞網)