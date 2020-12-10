【愛傳媒葉毓蘭專欄】客庄券的使用期限即將到期，我也在思考，一張800元客庄券，總共抽了28萬份，客委會對於客庄券的預估成效，有待加強。

對此，12月7日在內政委員會質詢客委會楊長鎮主委，建議日後不管是客委會或是其他部門，發放類似補助券時，是否思考能夠採行面額小、使用人數多的方案，畢竟一個假日，花東地區的觀光人次就遠超過17萬人次了，這樣才能夠真正的刺激地方經濟。

這次預計在桃園市舉辦的「2022世界客家博覽會」，我給予高度的肯定，也期盼桃園市跟客委會能夠順利舉辦。

但是明年的疫情依舊不明，各國仍持續受到疫情的威脅，如何讓「2022世界客家博覽會」走向國際，以及如何創造出300萬人次或者更多的參觀效益，客委會應該要有一個具體的方向以及應變方案。

另外客委會斥資新台幣12億元在六都桃園市舉辦「2022世界客家博覽會」，桃園市本身就屬於六都，統籌分配款遠比其他縣市高於許多，這樣真的是最好的選擇嗎？還是摻雜政治上的考量？

這樣不是「錦上添花」嗎？新竹縣、苗栗縣長久以來，就需要中央的關愛眼神，更需要中央協力創造出更多的客家產業經濟。

楊長鎮主委提出回應，將會邀請全國各地的客家鄉親一起參與世界客家博覽會，這個屬於客家人的年度盛會。另外主委也表示，日後將盡最大的力量協助苗栗客家鄉親，我也希望主委能夠確實幫助真正需要投資的苗栗、新竹，為他們雪中送炭。

最後我也請託楊長鎮主委能過多幫助苗栗的地方建設，包含了「苗栗縣客庄慢騎路網建置計畫」、「苗栗縣後龍溪周邊地方創生推動計畫」等客家文化發展或者是客家庄復興等計畫。

客家文化很美、很有感覺，不管是客家話、客家小炒、工藝、民俗等，這些客家文化都應該要繼續流傳下去，並且推廣至全世界各個角落，讓大家都能夠了解客家人的硬頸精神，發現客家之美。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)