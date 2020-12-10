【愛傳媒葉元之專欄】娛樂稅是非常不合時宜的稅，是農業時期，為了鼓勵大家努力工作，避免消費、減少娛樂，有「寓禁於徵」的政策意義。

現在已經是工商社會，看電影、看藝文表演等娛樂，早就是民眾日常的休閒生活，沒道理要用課稅的方式來「懲罰」民眾。

例如時下年輕人很愛看的脫口秀，除了業者必須繳營業稅外，觀眾也必須繳娛樂稅，這就是變相不鼓勵大家來看表演，打壓相關藝文活動的發展。

另外，雙北是共同生活圈，市民在新北從事娛樂活動，要繳比台北高的娛樂稅，相當不合理。

同樣是看職業級的藝文表演，觀眾在新北要額外繳票價10%的稅，在北市最高只要繳2.5%（不同票價不同稅率）。因此元之於12月8日在議會提案，要求新北市政府對於藝文活動等項目的娛樂稅，比照北市稅率徵收。

娛樂稅有很多項目，包括電影、表演、舞廳、高爾夫球場、遊戲機等等，每個項目稅率不同。

雖然娛樂稅極度不合理，但考量市府財政困難，元之主張先從藝文表演活動開始降徵，至少跟台北市的稅率一樣，才能凸顯市府重視藝文活動。

據稅捐處估算，若按照元之的建議，估計使市府減少750萬元稅收，其實影響不大，但能凸顯新北市重視藝文形象，更有利市府招商，以及民眾來新北消費，其實對市政發展更加有利。

未來板橋火車站旁會有大型的表演中心，新北也陸續興建具規模的表演場館，若不降娛樂稅，民眾要是看「蔡依林演唱會」或是「雲門舞集表演」，新北收的娛樂稅都北台北高，不利藝文產業發展。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)