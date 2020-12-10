【愛傳媒黃珊珊專欄】台北持續一週以上綿綿細雨，原本部分路面有一些缺陷，我們也要求新工處同仁加強巡查通報，並先做簡易洗鋪，不要讓用路人有危險。

不過，依然很感謝北市新工處的努力，讓北市的道路品質獲得中央考評優等，連續6年第一名！

這陣子，許多用路人都知道，忠孝東路附近正在進行周邊人行環境改善工程，我們重新定義道路空間，檢討了人行道上的障礙物，也把行人、自行車跟機車的用路空間重新分配，加上帶狀的綠色植栽，把道路水準再往上提，也獲得評審委員的肯定。

「路平」是民眾生活的大事，也是市府需要持續努力的事項，除了忠孝東路外，師大附中跟花博公園附近也完成改善和美化。希望大家一起監督，讓台北市的道路越來越好。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)