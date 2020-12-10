新竹縣警察局竹北分局2名員警9日下午3點許，戒護1名籍姓通緝犯就醫，未料籍男竟然串通友人，在離開醫院、僅1名警察戒護的空擋，推開警察並上了接應友人的車，往北部竄逃，警方聞訊震驚，全力緝捕該名通緝犯，10日凌晨已循線找到其中1輛接應籍男的車子。

疑女友策畫逃，毒梟就醫遭劫走後更換3車逃亡北部。

據了解，籍姓男子為毒品人口，2016年犯下縱火案而遭通緝，警方8日晚間在竹北市發現其蹤跡而逮捕，因夜不偵訊而入所，9日下午，籍男疑因心臟病發，前往東元醫院急診，就診完畢要離開時，其中1名警察先去開車，另名警察單獨戒護。

此時籍男的友人則假借探望，其中2女分別駕駛紅色、白色自小客車，停放在急診室外，籍男的彭姓男友人下車與籍男對話，此時落單的警察則在旁警戒，籍男上前與紅車的女駕駛對話，而彭男突然發難，將警察鎖喉於另輛車前，籍男則趁隙搭上紅車逃逸。

警方甩開彭男束縛後，則立即跑步追上紅車，彭男則因此又上了另輛白車而逃逸。警察立即回報此狀況，全竹北分局動員，掌握籍男一行人動向，漏夜追查逃逸的彭男及同夥友人。

竹北分局長王立德10日清晨受訪時指出，接應彭男約有4人，警方均已掌握其身分。王立德也表示，由於籍男就醫時打針，當時手銬暫時解開，腳鐐則無，而至於籍男為何手持手機、如何與友人聯繫，在急診室外與友人距離是否太近等，也會檢討相關疏失。

據了解，紅車為籍男女友所有，疑一手策畫接應案，兩車往北逃逸，紅車則於桃園龍潭扣回，警方也掌握4人身分、資料，將全力緝捕。

(中時 )