美國總統川普(Donald Trump)不甘於看守政權，近期頻頻針對大陸頒布各式制裁令，但事實上被川普制裁的並不只假想敵，傳統美國盟友也遭殃，堪稱全球引戰。前財政部制裁事務顧問史密斯(Adam M. Smith)統計，川普任內採取超過3900項制裁措施已破紀錄，平均每天近3項，對象包括國家、企業、私人，甚至船隻。

川普喊出「美國優先」，任內大量使用關稅、出口控制、要求非美國公民也須遵守否則也會被美處罰的二級制裁等手段制裁他國，除中國、俄羅斯、伊朗這些美國老對手之外，歐盟、德國、法國、土耳其、加拿大、墨西哥、日本、韓國、台灣等傳統盟友都曾挨罰，甚至為制衡大陸而極力拉攏的印度、越南也遭殃過。

史密斯不無諷刺地說：「他們利用這些工具，關稅、出口管制，就像連出3記重拳來打擊和逼迫中國和其他國家。我們還沒看過有哪個政府可以在看似協調的方式下，那麼富創意地來使用這些不同措施。」

據史密斯目前擔任合夥人的律師事務所統計，之前沒有任何美國總統在任期內每年使用超過700次制裁措施。川普開始濫用制裁始於2018年，那年他發動對中國貿易戰、退出2015年美國眾多盟友都支持的核武協議並重新制裁伊朗。此外，川普上任第4天就退出TPP(跨太平洋夥伴協定)，近2年又杯葛WTO(世界貿易組織)、WHO(世界衛生組織)和退出巴黎氣候協議、開放天空條約，搞到美國幾乎沒朋友。

不過外媒認為，從總統當選人拜登(Joe Biden)的人事布局來看，他即使不會像川普一樣濫用，但制裁措施仍會是美國外交重要手段。儘管拜登強調盟友的重要，但美國還是會繼續利用經濟、軍事力量來獲取所需，美國愛制裁其他國家、企業、私人的趨勢不會明顯緩和。

(中時新聞網)