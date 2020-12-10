「永遠的軍中情人」方季惟，以純淨歌聲及清新美貌走紅，是90年代玉女歌手代表人物，不過正當演藝事業攀向顛峰之際，竟罹患甲狀腺濾泡癌，恐斷送歌唱生涯，未料手術成功準備復出之際，竟被外界誤解是裝病博取同情的騙子，讓她可以說是有口難言。

根據《三立新聞網》報導，方季惟從小因為父親替朋友做保欠下巨額債務，10多歲時就到歌廳駐唱，外型亮眼的她從高中就是風雲人物，21歲時出道馬上爆紅，成為學生和軍中族群最受歡迎的玉女歌手，每每前往勞軍都掀起國軍弟兄暴動，可見當時走紅程度，因此被瓊瑤相中，和秦漢、劉雪華合作拍《海鷗飛處彩雲飛》，更獲得「星爺」周星馳欽點，擔綱《賭俠二之上海灘賭聖》女主角。

不過正當演藝事業處於顛峰之際，卻罹患甲狀腺濾泡癌，由於癌細胞長在聲帶附近，恐怕會斷送歌唱生涯，但方季惟害怕父母擔心選擇隱瞞病情，沒想到公司卻把消息洩漏給媒體，動手術當天媒體擠爆醫院，但慶幸的是手術相當順利，未料她病癒準備返回演藝圈時，卻被外界認為她靠裝病博取同情，對於這些不實指控，她則是選擇不予理會。

不過因為父母生病，方季惟長達幾十年都是擔任照顧者的角色，直到父母都去世後，她才開始學著多愛自己一點，為自己而活，對於外界相當關心的感情狀況，她之前上節目時曾自曝空窗30年之久，雖然不乏富商、小鮮肉追求，但至今都沒有讓她動心的人出現。

(中時新聞網)