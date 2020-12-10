PCB廠—健鼎(3044)11月合併營收為49.33億元，較10月合併營收49.08億元成長0.5%，為歷年同月新高，健鼎表示，第4季合併營收將比去年同期好，但受人民幣升值等因素影響，獲利恐無法比去年同期好，而明年第1季若無今年第1季疫情狀況，營運可望優於今年同期。

儘管進入傳統淡季，HDI及記憶體模組需求穩健，健鼎11月合併營收為49.33億元，月增0.5%，年成長3.5%，創歷年同月新高，累計1到11月合併營收為502.8億元，年成長0.5%，已追上第1季因疫情影響衰退的營收。

健鼎表示，目前HDI及記憶體模組需求依舊強勁，預估第4季營收將優於去年同期，但近期人民幣升值，獲利恐難比去年同期好，全年獲利亦將略低於去年。

在新產能部分，大陸地區因疫情控制得宜產銷恢復正常，為因應市場需求，健鼎湖北仙桃三廠新產能預計在2021年第2季末逐步開出，並於明年下半年進入量產。

展望明年第1季，健鼎表示，目前看起來，明年第1季若無今年第1季疫情狀況，大陸工廠運作將回歸往年輪休不停機，明年第1季營運可望優於今年同期。

(時報資訊)