知情人士透露，美國線上民宿租賃平台Airbnb周三以每股68美元出售首次公開發行（IPO）股票，超出其目標價格區間，將籌集約35億美元資金。

該IPO交易使Airbnb的完全稀釋後估值（包括選擇權與限制性股票等證券）達到473億美元。該公司原先計畫以每股56～60美元價格出售約5100萬股股票，這已經是上修後的數字，更早前的目標價格區間為每股44～50美元。

為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的旅行限制措施，使Airbnb的營運受到重創，而這次的風光上市也將意味著該公司戲劇性的重振旗鼓。Airbnb股票周四將於那斯達克掛牌交易，股票代碼為「ABNB」。摩根士丹利與高盛為主要承銷商。

Airbnb將成為美國2020年最大的IPO案。今年是美國IPO活動的豐收年，DoorDash、Snowflake等公司都已經上市。餐飲外送平台DoorDash周三首日掛牌，開盤報182美元，終場飆升85.79%，收在189.51美元。

(時報資訊)