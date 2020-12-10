40歲的西班牙籍中鋒保羅蓋索到現在仍然不想退休！保羅蓋索10日公開放話自己仍想回NBA打球的決心，更直接點名自己曾在2009、2010年幫忙奪冠的湖人，可以考慮把他簽下，讓他能跟弟弟馬克蓋索同隊打球，一圓兄弟爭冠夢想。

「我在湖人曾有光輝歷史，那裡對我來說意義非凡，我不想說謊，如果我可以加盟湖人，那將會非常特別，更何況我的弟弟馬克也在那裡，」保羅蓋索表示，「但我現在不可能要求太多，因為我的談判桌上，已經沒有10份不同球隊的報價。」

不過保羅蓋索自從去年3月以來，就沒有再次上過場，甚至左腳還開了兩次刀，可是他不僅想要重返NBA打球，更打算明年幫助西班牙男籃打東京奧運，目前他跟妻女居住在南加州，也積極自我訓練當中，期望自己能獲NBA球隊青睞。

「我想讓自己做好一切準備，也想加盟那種我可以做出貢獻的球隊，就是那種真正需要我的球隊，」保羅蓋索表示，「我可不想隨便加盟就好，那不是我的風格，我想享受整個過程，那種球員很享受比賽的感覺。」接下來就看他能否如願了。

(中時 )