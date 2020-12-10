籍男為毒品人口，曾犯下縱火案涉公共危險罪，因執行未到案而遭通緝。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣警察局竹北分局員警9日下午戒護新竹毒梟籍斯瀚就醫時，遭2男1女在場醫院內埋伏接應劫走，警方原本表示籍男友上銬及腳鐐，清晨竹北分局長坦承，當時籍嫌因剛打完針後並未上銬，不符作業規範，必要時會做出懲處。目前已掌握4名共犯、3輛作案車輛追緝中。

太離譜 毒梟就醫未上銬還持手機，警追4共犯坦承疏失。

竹北分局長王立德10日清晨受訪時指出，接應彭男約有4人，警方均已掌握其身分。王立德也表示，由於籍男就醫時打針，當時手銬暫時解開，腳鐐則無，而至於籍男如何與友人聯繫，在急診室外與友人距離是否太近等，也會檢討相關疏失。

從曝光的監視器畫面中可看出，籍嫌趁就醫完畢將移送地檢署前，藉機與友人攀談，籍男趁機推開警察跳上友人的紅色車輛，4人分乘紅白兩車，一路往北部竄逃。警方掌握籍男逃脫的車籍資料，發現一行人自竹北一路往桃園龍潭行駛，最後將紅車棄在桃園大溪，再換乘另輛小客車朝北上逃亡。

據了解，籍姓男子曾有販毒以及擁槍枝前科，2016年間犯下縱火案遭判刑3年7月，因未到監服刑而遭通緝。籍男8日晚間在竹北市街頭被員警識出而遭逮捕，因夜不偵訊而入所。

9日下午，籍男聲稱「心臟痛」而倒地，透過2名員警戒護前往東元醫院急診。當時籍嫌女友疑似就已經尾隨前往醫院，並開著紅色交車在外守候，而在就診完畢要離開時，其中一名警察去開車，僅另名警察單獨戒護籍男，同時間除了藉嫌女友外，也出現令一白色車輛停放在急診室外頭，籍男一見到，立刻趴在紅車上與車內女友攀談。

未料，車內的另位男性突然衝下車壓制住單獨戒護的男警，籍男趁隙跳上紅車逃獄。遭壓制住的員警雖立刻甩開束縛衝上前，但雙腳跑不贏四輪，另外，壓制員警的男性則趁員警追紅車時，坐上白車逃逸成功，警察一個都沒逮到。

籍男逃脫後，警察立即回報發生劫囚事件，警方漏夜掌握籍男逃脫車輛資訊，發現籍男所乘坐的紅車自竹北一路駛向桃園龍潭，更將車輛棄置在桃園市大溪區的石園路上，在該處換乘另輛車，疑似往新北市鶯歌區逃逸。

(中時新聞網)