大陸女星王艷在《還珠格格》中飾演聰明、溫柔婉約「晴格格」走紅，不過王艷在事業正當紅時，嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，王艷婚後淡出演藝圈，專心在家相夫教子，而許久沒在螢光幕露面的王艷，近日則重返劇組拍戲，46歲王艷近照更是讓外界驚艷。

王艷氣質典雅，她還是瓊瑤御用女星，王艷除了在《還珠格格》飾演晴格格，她在《情深深雨濛濛》、《青河絕戀》（又名《新一翦梅》）、《武林外史》都有演出，王艷穿起古裝狂噴仙氣，很受觀眾歡迎。

不過王艷在事業正當紅時，嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，兩人1997年在澳洲註冊結婚，2000年在北京舉辦婚禮，王艷升格當人妻後就淡出演藝圈，專心在家相夫教子，不過王艷近年登上真人秀、帶兒子登上童裝雜誌都成話題。

王艷重返劇組拍戲，46歲顏值、狀態極佳。（圖／取材自微博）

王艷回歸螢幕，拍余正的新戲《尚食》、《當家主母》。（圖／取材自微博）

王艷近日則重返劇組拍戲，拍大陸知名製作人余正的新戲《尚食》、《當家主母》，46歲王艷保養有術，肌膚白亮細嫩，王艷穿起古裝依舊氣質古典，也多了熟女的端莊，外界相當期待王艷的演出，更看好她會再創演藝事業高峰。

(中時新聞網)