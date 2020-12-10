PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

蔡政府在民進黨全面執政近來爆發開放萊豬等多項爭議，讓2022年九合一大選提前成各界熱議話題，各種分析論點紛出籠。就有網友認為，台北市、台中市、彰化市三個區域有「翻盤」可能，現任市長或看好度高者未必穩贏；尤其國民黨立委蔣萬安雖被看好可輕取台北市長，卻仍須擔心遭前高雄市長韓國瑜會否與之競爭，且若民進黨與民眾黨也派人出來分票，蔣並非沒有輸的可能。

針對2022年九合一大選情勢，網友在PTT論壇發表《2022激戰縣市》一文，認為「激戰區」有基隆市、新竹市、桃園市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義市；「穩定但有機會翻盤」區域則有台北市、台中市、彰化市。

發文網友認為，基隆市方面，若原國民黨籍轉民眾黨的謝立功有出來分票，民進黨立委蔡適應參選市長，應能靠自身風評與現任市長林右昌的政績，以幾千票之差險勝；新竹市堪稱超級激戰區，若民進黨繼續派出今年參選立委失利的鄭宏輝，那國民黨派誰都會穩贏，但若民進黨派出其他人，則可能靠現任市長林智堅政績勝選；桃園市有民進黨巨星、現任市長鄭文燦加持，無論派誰都能成功接收鄭選票，堪稱必勝；宜蘭縣基本盤綠大於藍，就算現任市長林姿妙沒出大錯，民進黨仍握有勝算。

雲林縣由於民進黨立委劉建國的山線實力非常雄厚，綠的基本盤又遠大於藍，由他出征必勝無疑，但他留下的那席立委就危險了；嘉義市綠的基本盤遠大於藍，2018年選舉代表民進黨的涂醒哲在「大逆風」下仍輸得少，這次應能由民進黨拿下。

至於可能翻盤（意指翻轉現任執政黨，或是目前所看好勝選者）有台北市、台中市、彰化市，網友認為台北市蔣萬安八成勝選，唯一的對手恐怕只有同黨的韓國瑜，但若衛福部長陳時中代表民進黨參選，民眾黨又分票夠多的話，蔣也不是沒有輸的可能；台中市民意轉變快，現任市長盧秀燕在總統蔡英文滿意度至今仍維持一定水準的狀況下，不一定穩，若民進黨的挑戰者有實力，盧可能被翻盤；彰化市與台中市地理位置相近，狀況也類似。

本文引起網友廣大討論，網友各持正反不同意見，紛紛留言：「嘉義市的基本盤綠哪有大於藍啊」、「用基本盤看嘉義市長的選舉跟門外漢沒兩樣，笑死」、「雲林綠大於藍，但沒到遠大於藍啦」、「台中盧媽穩穩的啦」、「基本上2022國民黨派誰都穩了」、「彰化和台中很謎，民進黨幾乎都做不久，但總統大選也不一定投藍」。

(中時新聞網)