彰化一名林姓女子與前夫離婚後帶走11歲女兒，人間蒸發12年，她為了不讓女兒行蹤曝光，不讓其就學、就醫，自己也沒有任何金融、出入境資訊，讓警方辦案毫無頭緒。承辦員警廖偉仁在一籌莫展之際，無意間聽到老婆說「女人十之八九都會在寶雅消費」，一查之下果然發現林女有會員卡消費紀錄，循線成功找出母子。

因為林女的女兒沒有就學、身分請領、健保資料，林女也沒有出入境、勞健保及信用消費等紀錄，女兒2008年遭通報失蹤後，警方12年來一直找不到人。日前承辦失蹤案的員警廖偉仁在家中翻查資料時，聽老婆的建議「女人十之八九都會在寶雅消費，可以試看看」，他果然在林女住家附近的寶雅中查到對方的消費紀錄，林女居然有辦會員卡。

員警老婆說「女人十之八九都會在寶雅消費」，員警果然找到林女的消費紀錄。(翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真)

廖偉仁之後也在路口監視器中發現林女購物的畫面，最後尋獲到母子，讓這宗維持12年的謎案成功破案。據了解，女童父母2008年間離異，林女趁探視時將當時11歲的女兒帶走，從此不知去向，女童家人報請警方協尋愛女，並對林女提出《妨害家庭》告訴，警方日前找到女兒時，她遭軟禁12年，完全斷絕與外界接觸，體重只有30公斤。

(中時新聞網)