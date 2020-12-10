美股拉回，台股10日開低在14,295.15點，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）同步開低，大型權值電子股走勢疲弱，指數跌幅一度逾百點。

惟鋼鐵股因為鐵礦砂上漲，南部鋼筋廠封盤消息激勵，整體股價走勢一片紅通通，呈現逆勢上揚。

受到紓困案的國會協商進度牛步，以及特斯拉重挫7％、臉書走跌的衝擊，美國四大指數全面拉回，由科技類股領軍下挫。

道瓊工業平均指數12月9日下跌0.35％（105.07點）、收30,068.81點。那斯達克指數下跌1.94％（243.82點）、收12,338.95點。費城導體指數下跌2.89％（81.5點）、收2,734.77點。

群益投顧分析，指數進入高檔整理，展望後市，只要市場半信半疑，行情不會立即反轉，許多個股技術面出現修正壓力，以盤代跌，公司派是否續挺是關鍵。

新台幣強勢升值，毛利率低於10％個股，財報獲利恐受衝擊，中長期拉回壓力大，而資金轉進補漲股，相關個股通常是弱勢股，操作上，應搭配3ma與12ma交叉買賣訊號。

(工商 )