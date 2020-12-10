2022年的縣市長大選將成為蔡英文政府在第二任期的一次期中考，但近來因民進黨許多政策都引起民怨，就有網友預言，民進黨未來除了原本已有綠底的雲林縣可能「由藍翻綠」以外，國民黨目前執政的其他13個縣市，「民進黨想都不要想！」更表示國民黨還有機會奪回被鄭文燦執政8年的桃園市。

該網友在論壇上發文表示，他大膽預言民進黨在2020的大選中，會指派立委鄭運鵬參選桃園市，而國民黨將派出立委魯明哲，兩人的競爭將相當激烈，但因為鄭運鵬在桃園不夠「接地氣」，所以鄭文燦在當地的支持度可能會無法完全轉移到他身上，使選情相當緊張。

而2年後另一個藍綠相爭的熱區，會是目前由國民黨執政的雲林縣。該網友認為，民進黨將會派出劉建國來對陣現任縣長張麗善，而劉建國將會奪回民進黨在雲林縣的執政；他更斷言，雲林縣會是全台在2022唯一由藍翻綠的縣市，以民進黨目前的執政狀況，其他13個國民黨縣市，綠營想都別想！

該網友的分析引起熱議。有人回應指出，桃園市在2022年的選舉結果恐怕還會影響到民進黨在2024年的佈局，因為如果鄭文燦「丟失」執政8年的桃園市，那麼他參選2024的機會恐怕也丟了！

但也有網友指出，劉建國在雲林縣也沒有想像中的「穩」，因為民進黨在雲林要勝選可能還需要當地立委蘇治芬的協助，「但是蘇治芬與劉建國不合眾所皆知」。

(中時新聞網)