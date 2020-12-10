金管會證期局表示，核准瀚亞投信申報募集開放式多重資產型「瀚亞2031目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值1000萬美元。

「瀚亞2031目標日期收益成長多重資產證券投資信託基金」總面額為等值6億美元，由彰銀擔任基金保管機構，以美元及人民幣計價發行。原則上，自成立日起屆滿6個月後，投資於買賣斷債券的總金額，不得低於基金淨值的50％。

證期局指出，此基金原則上自成立日起屆滿6個月後至2031年12月31日止，投資於股票型資產的總金額，不得高於基金淨值的50％。自2032年起，則不得投資於股票型資產及高收益債券。

此基金的存續期限為不定期限，自成立日起即不再接受受益權單位申購，自成立日起開放買回，自開放買回日起至基金屆滿3年為止，將收取1％買回費用，並歸入基金資產。惟自基金成立日起至第4個日曆日期間，經理公司將不收取買回費用。

(時報資訊)