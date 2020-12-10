歐股周三開盤即上揚，一路到收高。市場觀望美國紓困方案進度以及疫苗的推展，另持續關注未決的脫歐談判。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.26點或+0.32%，為394.90點，推高到自二月以來的高點；汽車股上揚1.3%。

在英國首相強生(Johnson)和歐盟執委會主席萊(Leyen)會面之前，倫敦FTSE 100指數漲勢放緩，收漲0.08%。

距離正式脫歐僅約三周時間，儘管英國官員似乎抱持懷疑態度，但分析師仍抱持希望，認為雙方還想談判，代表仍有希望；強生和萊恩的會談，將各自首席談判代表佛羅斯(Frost)和巴尼耶(Barnier)列為出席嘉賓，為正面的訊息，TS Lombard策略師認為，最終仍將無可避免地達成協議。

德國DAX指數上漲0.46%。德國10月出口成長放緩，不如預期，但是外貿將為德國第四季提供助力，避免萎縮出現。

泛歐科技股在意法半導體狂瀉12%之下下跌。意法半導體將年銷售120億美元的目標延後到2023年。意法在巴黎上市，拖累法國CAC指數跌0.25%，為歐洲主要股市唯一下跌者。

市場關注周四的歐洲央行會議，預計將有更多緊急債券購買計畫，為銀行提供更便宜的流動性。

照明大廠Signify跌4.2%。該公司提出的財測展望讓市場失望。

希臘股市上漲0.6%，連14個交易日上漲，為該股市史上最久。

(時報資訊)