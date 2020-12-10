行政院長蘇貞昌9日主持「離島建設指導委員會」，指出台灣每個離島均有特色，政府不僅要協助地方解決問題，在交通、醫療、生活等各方面盡可能給予最大支持，中央與地方更要通力合作，讓台灣大發展、使離島特色永流傳。

蘇貞昌表示，穩定的公共運輸關乎離島民行、民生所需，更是觀光產業發展關鍵。離島交通除了要注重方便、也要注重安全，他上任迄今已陸續核定新台馬輪、新台澎輪及東港－小琉球航線客船購建計畫，以汰換船齡逾30年的船舶。

蘇貞昌指示交通部在新船完工前，應落實既有船舶維護與檢查，以船舶航行安全為優先，保障離島民眾「行的權益」。新造船舶無論是自建或購買，亦須緊盯期程及掌握環節，務求如期如質完成。同時，離島交通運輸費用應全面盤點、整體考量，全國一體解決。

針對「第五期（108-111年）離島綜合建設實施方案」執行率部分，蘇貞昌請各部會積極與相關地方政府共同找出問題、排除障礙，並請國發會落實管考，提升執行效率，並請各地方政府就在地需求務實規畫、加速推動。

有關偏鄉醫療議題，蘇貞昌表示，去年11月14日已核定「優化偏鄉醫療精進計畫」，透過提供獎勵鼓勵退休公職醫事人員回任偏鄉醫院，使離島不一定全需後送。對於後送資源，院長感謝國防部與民船的協助，同時責成海洋委員會協助離島居民。

蘇貞昌指出，離島地區建設雖有離島建設基金，但各部會針對離島地區發展需求，應儘可能編列公務預算因應，不應全由基金因應，才能讓離島建設大大發展。同時，在計畫或執行面上會儘量協助地方，如解決屏東交通及小琉球觀光問題、澎湖用水問題等。

(時報資訊)