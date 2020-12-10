籍姓男子用於逃亡的紅色自小客車，10日凌晨扣回竹北分局。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣竹北市昨（9日）發生重罪犯戒護送醫途中遭劫囚一案，據悉，籍姓嫌犯的陳姓女友疑似為劫囚案背後的「智囊」，陳女發現男友8日被逮回竹北警分局後，如同熱鍋上的螞蟻，鈽彈在分局外守候，甚至趁著警方帶著籍嫌就醫時，也一路尾隨，甚至劫囚使用的車輛都是向友人謊借來的，但警方目前仍在釐清雙方如何聯繫策畫這起劫囚事件。

據了解，籍姓男子曾有販毒以及擁槍枝前科，為新竹在地惡名昭彰的毒梟，2016年間犯下縱火案遭判刑3年7月，因未到監服刑而遭通緝。籍男8日晚間在竹北市街頭被員警識出而遭逮捕，因夜不偵訊而入所。

9日下午，籍男向警方聲稱「心臟痛」而倒地，透過2名員警戒護前往東元醫院急診，而在就診完畢將移送地檢署前，籍男瞥見急診室外頭停放一台紅車，上頭正坐著自己的女友，便趁其中一名警察去開車，僅另名警察單獨戒護的機會，籍男擅自步向紅車，趴在車窗邊攀談，戒護的員警則在一旁盯著。

孰知，另為身穿黑外套的男性突然衝出上前壓制員警，籍男則趁員警手腳被束縛的時間差，火速跳上紅車的副駕駛座揚長而去，員警不久後就掙脫黑衣男，試圖亡羊補牢追回已乘車落跑的籍嫌，卻徒勞無功。

8日晚間籍男遭逮回後，陳姓女友相當焦躁不安，駕駛紅車在派出所外不斷徘徊，甚至劫囚案發生9日上午，更有民眾目擊紅車直接停放在派出所門口，車上的駕駛則視線緊盯所內，暗自謀劃劫囚。

警方調查，甚至籍男逃亡所乘的車輛為陳姓女子與友人謊借，並非個人車輛。目前，新竹縣警察局已全力追捕逃亡中的籍姓男子，動員警力盡速歸案，同時間檢討此案所造成的疏失。

(中時新聞網)