買房是人生大事，不少年輕夫妻因買房壓力，而選擇當頂客族。一名男網友表示，和女友在完全不生小孩的前提下，想要買間適合2人居住的房子，詢問「2人應該買幾坪最剛好？」但網友透露，要住得自在房子大小並非重點，有2套衛浴及收納空間才是考量關鍵。

原PO 8日於《mobile01》發文指出，最近有意買房，和女友討論過後，2人未來都沒有要生小孩的打算，但不想住10坪以下這麼小的房子，但也不用到30坪那麼大，不知道2個人最適合的坪數應該要幾坪，才能讓雙方都有個自的生活空間呢？

問題拋出後，不少網友紛紛提出看法，「室內25坪最舒服，我現在兩人住室內21坪，還可以啦！但東西不能多」、「我家兩人，室內不含陽台約25坪」、「不含陽台室內16坪至23坪最舒服」。

但不少網友認為坪數不是重點，擁有2套衛浴及收納空間才是考量關鍵，「大致上室內實坪最好要有20坪以上，然後多設計一些收納空間」、「新大樓通常正兩房，且坪數達到26坪才可能有，2房有一套半或2套衛浴算是稀有物件」、「有2間浴室比較重要，其它的看生活習慣，大致上室內實坪最好要有20坪以上，然後多設計一些收納空間」。

(中時新聞網)