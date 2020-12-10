衛福部長陳時中昨出席立法院衛環委員會時，遭《中國時報》攝影記者拍下挖鼻孔照，刊登於今日報版，引發熱議。今日陳時中被問及此事時表示「我不是24小時在挖，可以照一張比較正常的」。

由於近期不乏入境檢附陰性證明但仍確診新冠肺炎的個案，加上昨日新增的2名個案也是在檢疫期滿後自費採檢才發現染疫，有專家建議在提升檢驗量能後，擴大期滿採檢的對象。

對此，陳時中表示，目前已經針對移工推動全面期滿採檢，至於其他外籍人士，還需要觀察一下，看看相對案例的多寡。我們之所以沒有對特定高風險族群採用此措施，是因為檢疫期滿陽性的目前為止都培養不出病毒。

近期英國領先全球接種輝瑞新冠肺炎疫苗，卻在部分族群身上出現過敏反應，英國政府呼籲嚴重過敏者暫勿接種疫苗。對於我國未來的接種，陳時中表示，會注意不良事件、不良反應的通報、疫苗生產者後市場的報告，請專家綜合判斷，再列出適當的施打方法。

至於台大公衛學院萬人血清計畫因違反《人體研究法》而腰斬，陳時中表示，衛福部本於職責要判定是否不合，現在專家小組的判定是不合格，確定違反相關的程序，尊重專案小組的決定。

對於食藥署「食品邊境查驗及國內外稽查管理」邊境查驗被凍結1000萬的預算，陳時中表示，不會影響美豬、美牛的查廠。

陳時中被拍到挖鼻孔照，引發熱議。（陳信翰攝）

(中時 )