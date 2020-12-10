蘇內閣爭議事件頻傳，黨內外對行政院長蘇貞昌即將下台的傳聞不斷，政壇甚至傳言蔡英文總因找不到適合人選，才「忍著用」。對此，資深媒體人韋安認為，因為民進黨內部派系搞不定，所以蘇貞昌才被「忍著用」，只要蘇貞昌民調或是民進黨政黨支持度死亡交叉，蘇貞昌勢必得下台。

韋安今在臉書發文直言，蘇貞昌已在「留校查看」，蘇現在位子不動，據說是沒有人能接班，所以只能「忍著用」。

韋安更列舉3點蘇貞昌忍著用的原因：一，交通部長林佳龍想接，立法院、行政院都是正國會，派系搞不定。二，桃園市長鄭文燦不願接，怕提前被消費。三，蘇的支持度如果與民進黨基本盤（民進黨支持度）死亡交叉，還是不得不走人。

韋安認為，到時候為了救黨，像是國安會秘書長顧立雄、屏東縣長潘孟安，或是其他人，還是可以當救援投手。民進黨是很靈活現實的政黨，不可能發生「一人卡全黨」的事。

不過，即使外界屢傳蘇貞昌可能下台、內閣恐改組，主因是開放含萊克多巴胺美豬進口台灣、公務員製圖攻擊在野黨及前行政院發言人丁怡銘事件，已重創行政院聲望，但總統蔡英文仍力挺蘇，例如上月就在臉書發文感謝蘇和其內閣團隊為台灣防疫的貢獻。總統府發言人張惇涵本月４日也再度強調，目前沒有內閣改組的規劃。

(中時新聞網)