「蛇姬」林采緹恢單後積極工作賺奶粉錢，6日是北市艋舺青山宮165年慶典，她擔任主持人之一，身穿貼身的紅金色短旗袍，玲瓏有緻的身材曲線驚為天人，根本不像一個孩子的媽。

林采緹9日透過社群平台分享當天的工作心得，她表示非常榮幸能主持青山王165週年聖誕祭典，「感謝蘆洲保佑宮以及13集團，讓我參與到這場卡司超強大，節目超豐富，舞台完全是演唱會規格的青山祭慶典，希望在靈安尊王的保佑，大家都能平安健康～能順利渡過這次疫情」。

為了迎接盛大的慶典，林采緹特地將自己打扮得光鮮亮麗，照片中，她的黑色長髮呈現自然的彎度，一抹紅唇復古又時尚，身穿紅色的貼身短旗袍，拼貼金色緞布與花朵圖案突顯貴氣，裙擺開衩展露美腿，胸口到領子處還有大面積的透視設計，事業線若隱若現，當她轉到側面，極致的S型曲線一覽無遺，讓網友看得血脈賁張，直呼：「這身材太強了」、「真的超級辣」、「旗袍就是讚」，同為主持人的Lala也大讚：「辣死了真美」。

林采緹結束婚姻後，將重心擺在工作與養兒，並透過健身加強身材曲線及促進健康，坦言過去會因為達不到大眾眼光標準而自卑，雖然現在多少還是會在意，但多是為了自己而不是為了別人，如今慢慢試著喜歡不骨感的自己。

(中時新聞網)