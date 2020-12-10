苗栗卓蘭140線奉天宮附近路段10日上午傳出砂石車追撞事故，後方的砂石車車頭嚴重擠壓，王姓司機受困車內被消防隊救出。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗卓蘭140線奉天宮附近路段10日上午傳出砂石車追撞事故，後方的砂石車車頭嚴重擠壓，王姓司機受困車內被消防隊救出。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮140線奉天宮附近路段，10日上午8時許傳出砂石車車禍事故，造成1人受傷送醫，詳細事故原因有待警方調查。

苗栗縣消防局今日上午8時40分指出，卓蘭鎮140線奉天宮附近路段，發生砂石車車禍事故，現場1人受傷，受困於砂石車駕駛座，經消防隊使用破壞器材後，將痛苦哀號的傷者送往東勢農民醫院救治，傷者意識清楚，全案由警方調查中。

警方初步調查，車禍事故為2輛砂石車追撞，傷者為後車的46歲王姓司機，事故疑似為後方的砂石車於路口追撞前方砂石車，不過詳細原因還要再釐清。

(中時 )