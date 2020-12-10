苗栗縣卓蘭鎮140線奉天宮附近路段，10日上午8時許傳出砂石車車禍事故，造成1人受傷送醫，詳細事故原因有待警方調查。
苗栗縣消防局今日上午8時40分指出，卓蘭鎮140線奉天宮附近路段，發生砂石車車禍事故，現場1人受傷，受困於砂石車駕駛座，經消防隊使用破壞器材後，將痛苦哀號的傷者送往東勢農民醫院救治，傷者意識清楚，全案由警方調查中。
警方初步調查，車禍事故為2輛砂石車追撞，傷者為後車的46歲王姓司機，事故疑似為後方的砂石車於路口追撞前方砂石車，不過詳細原因還要再釐清。
(中時 )
苗栗縣卓蘭鎮140線奉天宮附近路段，10日上午8時許傳出砂石車車禍事故，造成1人受傷送醫，詳細事故原因有待警方調查。
苗栗縣消防局今日上午8時40分指出，卓蘭鎮140線奉天宮附近路段，發生砂石車車禍事故，現場1人受傷，受困於砂石車駕駛座，經消防隊使用破壞器材後，將痛苦哀號的傷者送往東勢農民醫院救治，傷者意識清楚，全案由警方調查中。
警方初步調查，車禍事故為2輛砂石車追撞，傷者為後車的46歲王姓司機，事故疑似為後方的砂石車於路口追撞前方砂石車，不過詳細原因還要再釐清。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。