處理器大廠美商超微（AMD）推出AMD Radeon RX 6900 XT顯示卡，為AMD迄今所開發的最快遊戲顯示卡，專為狂熱級玩家設計與優化，帶來強悍4K遊戲效能，更針對要求嚴苛效能的使用者，提供令人驚豔的超頻功能。

身為極致4K顯示卡的Radeon RX 6900 XT，採用突破性AMD RDNA 2遊戲架構並擁有一系列效能強化功能。配置80個強化運算單元、16GB的GDDR6 VRAM記憶體以及超過2.8 GHz的時脈速度，Radeon RX 6900 XT設計旨在令人屏息的4K遊戲中，帶來超高畫面更新率以及逼真的視覺效果。

關鍵特色包括AMD RDNA 2遊戲架構，專為執行新一代桌上型PC、筆記型電腦、遊戲機、行動遊戲所設計，RDNA 2架構為玩家帶來許多優勢，與採用7奈米製程節點的第一代RDNA架構相比，整體效能提升高達2倍，每瓦效能提升高達54％。

Smart Access Memory（SAM）能在當Radeon RX 6000系列顯示卡搭配AMD Ryzen 5000系列處理器，以及AMD B550或X570主機板時，Smart Access Memory讓AMD Ryzen處理器能直接存取高速GDDR6繪圖記憶體，在特定遊戲中加速CPU處理並提高效能。

AMD Infinity Cache是一種高效能、最頂級的資料快取技術，適用於特效全開的4K與1440p遊戲。透過128 MB的晶片上快取大幅降低延遲與功耗，提供比傳統架構設計更高的整體遊戲效能。

DirectX Raytracing（DXR）：在每個運算單元中加入高效能、具有固定功能的Ray Accelerator光線加速引擎，讓基於AMD RDNA 2架構的顯示卡經過優化後能搭配DXR技術來提供即時逼真的光照、陰影以及反射效果。當結合AMD FidelityFX這項支援混合渲染的技術時，開發人員能融合光柵化以及光線追蹤特效，確保達到畫質與效能的最佳組合。

AMD Radeon RX 6900 XT即日起透過全球各大零售商、電子零售商以及AMD.com官網銷售，建議市場售價為999美元。

(工商 )