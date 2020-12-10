金管會主委黃天牧10日表示，台灣現在起有了自己的金融風險指數，不必再只是引用國際指標作為參考，對金融監理單位，實務、學術都會有很大幫助。

黃天牧說，「台灣金融風險指數」（Taiwan Financial Risk Index, TAIFRI）為台灣金融研訓院成立40周年的績效，對台灣金融市場頁獻卓著，金管會要與金研院建立起「合夥關係」。

台灣金融研訓院首度編製10日發布，國內首創的台灣金融風險指數TAIFRI，台灣金融研訓院董事長吳中書表示，是金融智庫研究的重要里程碑，以「四大構面」監測最新金融風險情勢發展，主要是因為全球市場風險複雜度大升，金融機構對外佈局水位愈來愈大，受到國際干擾的情況愈明顯，經濟互動及金融商品的互動愈明顯，國際上有很多模型，態樣也很多，但我國需要有一套自行編制的指標，能反應台灣金融業的特定情況之風險指數。

吳中書表示，台灣金融風險指數TAIFRI有三大特點：一、同時考量金融及非金融因子，二、追蹤傳染漫延效果，三、實證研究之外，各子指標可呈現其變動因素。

台灣金融研訓院表示，長期追蹤台灣金融整體風險情勢的發展，已完成諸多重要且前瞻的金融風險研究成果，2019年初由董事長吳中書親自擔任總主持人，深入研究國際重要金融風險趨勢，並針對我國國情與金融體系現況，啟動金融風險指數的編製計畫。

(工商 )