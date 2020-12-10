奇景光電宣布與專注端到端機器學習（end-to-end machine learning）開發平台的Edge Impulse合作，在奇景高性能、超低功耗HX6537-A WE-I Plus AI處理器和全時（Always-On）影像感測器解決方案上，為開發者提供端到端機器學習開發平台。

開發者可以在受內存限制的遠端邊緣AI（Edge AI）應用系統上、快速開發和部署機器學習模型，系統支援Google TensorFlow Lite for Microcontrollers框架，能夠執行各種AI推理，以進行複雜的動作偵測、聲音識別，並進行影像分類，功耗僅為低毫瓦等級（sub-mW），非常適合對電源效率、頻寬優化和資通安全等要求嚴格的預測性維護、狀態監視、資產監控和位置檢測等應用。

奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景和Edge Impulse聯手幫助開發者，提供免費、高資通安全、高隱私安全以及易於使用的嵌入式AI推理開發工具，創造嶄新的用戶體驗。Edge Impulse簡化了神經網絡的創建，容易上手，能在奇景各式產品上，包含AI處理器和全時感測器，以超低功耗運行。Edge Impulse 使嵌入式AI推理開發者可輕鬆依據即時感測器數據來開發TinyML機器學習模型，包括現場數據採集、設計信號處理和機器學習渠道運算，最終再部署到運行Google TensorFlow Lite for Microcontrollers的奇景HX6537-A WE-I Plus處理器上執行。

Google TensorFlow Lite for Microcontrollers 技術負責人Pete Warden表示，奇景 WE-I Plus和Edge Impulse端到端平台，讓開發適用於搭載TensorFlow的超低功耗設備上的TinyML 機器學習變得輕鬆。

(工商 )