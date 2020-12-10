庫存增加，周三美國原油期貨微跌；據美國能源資訊署(EIA)報告顯示，截至12月4日當周，美國原油庫存意外增加了1520萬桶，不同於分析師原先預期的減少140萬桶。但學者分析原油庫存大增的原因，很可能是因為一次性大量進口所導致，並認為該一次性的事件與市場供需基本面無太大關聯。

然而現任美國總統川普(Donald Trump)，正式簽署行政命令，確保讓美國民眾優先施打新冠疫苗。並表示待美國食品及藥物管理局(FDA)，批准輝瑞(PFE-US)及BioNTech(BNTX-US)研發的新冠疫苗後，各州會有約5萬個接種點，讓國民免費接種疫苗，終場縮限了原油價格的跌幅；其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油漲幅0.04%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶45.52美元；1月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.40美元；1月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.02美元，報每桶48.86美元。(商品行情網)

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